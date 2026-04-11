La Repubblica analizza la partita dei centrocampisti della Fiorentina nella sconfitta contro il Crystal Palace per 3-0, risultato da ribaltare nel ritorno al Franchi:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica critica: “Fabbian, tanti interrogativi sul valore e sul ruolo”
La Repubblica
Repubblica critica: “Fabbian, tanti interrogativi sul valore e sul ruolo”
L'analisi sul centrocampo della Fiorentina nella gara contro il Crystal Palace
Fagioli ha predicato nel deserto, Ndour ha provato a salvarsi con l’agonismo, mentre Fabbian è stata la nota dolente: la traversa non basta per salvare quello che a gennaio è stato l'investimento più importante del mercato. Un esborso che sarà ufficiale con il raggiungimento della salvezza ma che apre tanti interrogativi sia sul valore del giocatore, sia su una collocazione tattica ancora da trovare dopo tre mesi.
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