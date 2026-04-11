Rep: “Dodò e Gosens in difficoltà, ecco perché. Divario tecnico con la Premier”

Nella gara tra Crystal Palace e Fiorentina si è visto il divario tra Premier League e Serie A. La squadra di Vanoli è arrivata decimata a Londra, a causa delle assenze di Kean, Parisi, Solomon e del fuori lista Brescianini. Ma la sensazione di differenza tecnica è stata notevole contro la quattordicesima squadra del campionato inglese. In difesa Pongracic e Ranieri hanno cercato di arginare le corsie difensive in cui Dodò e Gosens hanno mostrato la loro versione peggiore. Il brasiliano ha commesso degli errori inconcepibili considerata l'importanza della partita; il tedesco invece ha mostrato difficoltà dal punto di vista fisico. Lo scrive La Repubblica.