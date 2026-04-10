Fra i peggiori della difficile serata di Londra spicca purtroppo Dodo. Il brasiliano finisce sotto la lente di ingrandimento per una partita non certo positiva: sulle corsie - sottolinea il Corriere Fiorentino - Munoz e Sarr hanno vita facile, così come Mitchell e Guessand a sinistra. L'ex Shakhtar tornava in campo dopo lo stop di Verona ma ha giocato una partita al di sotto delle aspettative. Ha responsabilità sugli episodi chiave del match e la sua partita è decisamente insufficiente.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Per Dodo serata nera. CorFio: “Responsabile negli episodi chiave”
Corriere Fiorentino
Per Dodo serata nera. CorFio: “Responsabile negli episodi chiave”
Dodo è stato fra i peggiori della Fiorentina a Londra. Tanti errori e responsabilità soprattutto sugli episodi chiave della gara.
Gara negativa—
La scivolata su Guessand che provoca il rigore è netta, il giallo gli farà saltare il ritorno. Poi, che sulla rete di Mitchell l'esterno ha tenuto in gioco Munoz con una diagonale offensiva non proprio ineccepibile. Proprio sulle fasce la Fiorentina sembra aver pagato più dazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA