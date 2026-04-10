Per Dodo serata nera. CorFio: “Responsabile negli episodi chiave”

Fra i peggiori della difficile serata di Londra spicca purtroppo Dodo. Il brasiliano finisce sotto la lente di ingrandimento per una partita non certo positiva: sulle corsie - sottolinea il Corriere Fiorentino - Munoz e Sarr hanno vita facile, così come Mitchell e Guessand a sinistra. L'ex Shakhtar tornava in campo dopo lo stop di Verona ma ha giocato una partita al di sotto delle aspettative. Ha responsabilità sugli episodi chiave del match e la sua partita è decisamente insufficiente.