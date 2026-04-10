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Nazione: “La Fiorentina ci mette il cuore. Il problema è tutto il resto”

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La Fiorentina mette il cuore nella partita contro il Crystal Palace, ma il problema è tutto il resto e una squadra che si spegne.
Redazione VN

L'edizione odierna de La Nazione in edicola elogia il cuore messo in campo dalla Fiorentina contro il Crystal Palace, contro un avversario molto aggressivo, ma il problema... è tutto il resto. Un primo tempo troppo brutto, una difesa che vacilla, il terzo gol che complica ogni discorso, le tante assenze.

Non ha funzionato

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I viola hanno provato a tenere botta, ma gradualmente si sono spenti dopo il primo e il secondo gol. E così la Conference diventa un incubo pensando al match di ritorno al Franchi.

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