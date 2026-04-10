L'edizione odierna de La Nazione in edicola elogia il cuore messo in campo dalla Fiorentina contro il Crystal Palace, contro un avversario molto aggressivo, ma il problema... è tutto il resto. Un primo tempo troppo brutto, una difesa che vacilla, il terzo gol che complica ogni discorso, le tante assenze.
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Nazione: “La Fiorentina ci mette il cuore. Il problema è tutto il resto”
La Fiorentina mette il cuore nella partita contro il Crystal Palace, ma il problema è tutto il resto e una squadra che si spegne.
Non ha funzionato—
I viola hanno provato a tenere botta, ma gradualmente si sono spenti dopo il primo e il secondo gol. E così la Conference diventa un incubo pensando al match di ritorno al Franchi.
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