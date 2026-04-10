Piccoli, è dura: “Centrifugato, non incide mai. Il volto della serata nera”

Roberto Piccoli ha giocato tutta la gara contro il Crystal Palace. Praticamente sempre centrifugato, un solo tiro in 95'. È emblema del flop.

Ci si aspettava molto da Roberto Piccoli nella serata di Londra, invece la sua serata è stata l'emblema del flop della Fiorentina. I giudizi sulla sua annata - scrive il Corriere dello Sport - diventano ancora più nefasti. Ha giocato tutta la gara mostrando voglia di lottare ma di fatto centrifugato dalla difesa avversaria: anche uno con la sua struttura non riesce a incidere né a dare una parvenza di riuscirci. Secondo il quotidiano è lui il volto della serata nera, anche se - va detto - nessun compagno è stato in grado di aiutarlo davvero e spesso è apparso troppo solo.