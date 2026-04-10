"Il gol finale del Crystal Palace acuisce e dilata la prestazione incolore della Fiorentina". Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la prova viola a Londra rendendola una scalata in vetta all'Everest. Perché il 2-0 lasciava spazio a un tentativo di rimonta, ma il terzo gol aumenta i mea culpa di casa Fiorentina: le assenze e i pochi cambi sono un alibi, non la prestazione messa in campo per un quarto di finale europeo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Fiorentina incolore. Così diventa una scalata all’Everest”
Corriere dello Sport
Corsport: “Fiorentina incolore. Così diventa una scalata all’Everest”
Fiorentina incolore: il 3-0 rimediato a Londra rende quasi impossibile la qualificazione alle semifinali. Con due gol sarebbe stata fattibile
Prova incolore—
Il quotidiano punta il dito su un primo tempo troppo molle, Dodo e Gosens non hanno retto, Piccoli non c'era, Fabbian indecifrabile. Gli inglesi segnano con troppa facilità (rigore a parte), poi un quarto d'ora incoraggiante di secondo tempo ma poco più, perché a un passo dal 90', il tris di Sarr ha portato a un finale tremendo.
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