Corsport: “Fiorentina incolore. Così diventa una scalata all’Everest”

"Il gol finale del Crystal Palace acuisce e dilata la prestazione incolore della Fiorentina". Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la prova viola a Londra rendendola una scalata in vetta all'Everest. Perché il 2-0 lasciava spazio a un tentativo di rimonta, ma il terzo gol aumenta i mea culpa di casa Fiorentina: le assenze e i pochi cambi sono un alibi, non la prestazione messa in campo per un quarto di finale europeo.