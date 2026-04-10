Fiorentina KO a Londra. CorFio: “The end, risultato che sa di sentenza”

Nel calcio le partite vanno giocate fino in fondo, ma la Fiorentina è davvero vicina a lasciare la Conference: a Londra arriva un risultato che è un sentenza, un KO tecnico che lascia poche interpretazioni contro una squadra che non è apparsa inviolabile. La Fiorentina, invece, è stata battuta già in partenza. Sicuramente le assenze hanno fatto la loro: Kean su tutti, ma anche Solomon e Parisi oltre a un Mandragora non al meglio.