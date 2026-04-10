Nel calcio le partite vanno giocate fino in fondo, ma la Fiorentina è davvero vicina a lasciare la Conference: a Londra arriva un risultato che è un sentenza, un KO tecnico che lascia poche interpretazioni contro una squadra che non è apparsa inviolabile. La Fiorentina, invece, è stata battuta già in partenza. Sicuramente le assenze hanno fatto la loro: Kean su tutti, ma anche Solomon e Parisi oltre a un Mandragora non al meglio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina KO a Londra. CorFio: “The end, risultato che sa di sentenza”
Corriere Fiorentino
Fiorentina KO a Londra. CorFio: “The end, risultato che sa di sentenza”
La Fiorentina esce nettamente sconfitta a Londra contro il Crystal Palace. Un KO tecnico che lascia pochi margini di speranze.
Poco coraggio—
Il Corriere Fiorentino sottolinea il coraggio mancato e la capacità di soffrire, tutte situazioni in cui la Fiorentina non è riuscita a ritrovarsi. Viola già abbassata dopo un quarto d'ora e sono cominciati i pericoli. Nella ripresa la traversa di Fabbian aveva illuso, ma non c'è stata concretezza. Il risultato è pesante, su una gara da approcciare in modo diverso. Il non avere niente da perdere potrà magari essere un punto di forza.
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