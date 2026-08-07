Il colore viola esercita ancora parecchio fascino, visto che il campioncino del Real ha accettato di trasferirsi in Italia anche senza coppe europee. L'arrivo di Mastantuono consentirà a Grosso di completare la metamorfosi della sua Viola, passata dal 4-3-3 al 4-3-2-1.

Dalle ali al doppio trequartista, con l'argentino che nei piani nel tecnico agirà con Atta alle spalle di Kean. Il tridente resta un'opzione, perché Mastantuono può fare anche l'esterno, ma con l'abbondanza di centrocampisti/fantasisti il sistema di gioco più adeguato pare l'albero di Natale, che consente di schierare tutti insieme i giocatori di qualità: Fagioli, Oulai, Atta e Mastantuono, i fantastici quattro della Fiorentina.

Adattare le proprie idee ai giocatori e non il contrario è indice di intelligenza. Grosso era partito con un progetto ma lo sta già modellando in base alle caratteristiche dei nuovi. Firenze è in delirio e Mastantuono è il colpo più rock della lunga estate viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.