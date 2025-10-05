Gazzetta: “Fiorentina e Roma, dove sono i gol? Pioli, che magagne in difesa”

II grande invitato per Fiorentina-Roma di oggi pomeriggio, ore 15, è il gol. Si presenterà o si noterà di più se non si farà vedere per niente? Senza scomodare oltre Nanni Moretti, la crisi del gol dei viola si legge anche in questi dati: tre reti in cinque partite di campionato, ma anche soltanto dieci conclusioni arrivate in porta, dati della Lega alla mano. Secondo questi numeri, nessuno ha fatto peggio in Serie A.

La Roma è quasi simile come conclusioni (63 contro 57), ma inquadra lo specchio con più frequenza (24 volte), anche se le esultanze sono state finora cinque. Due marcature in più sono state sufficienti comunque per arrivare in testa alla classifica, mentre i fiorentini penano sul fondo e hanno dietro soltanto Genoa e Pisa. La differenza quindi viene scritta dalla difesa: un solo gol incassato dalla Roma, sei dalla Fiorentina.