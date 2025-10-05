Repubblica: “Commisso stima Pioli, non è in discussione. Dubbi sui giocatori chiave”

Repubblica sul futuro di Stefano Pioli

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 10:38)

La vittoria in Conference League di giovedì ha restituito fiducia e morale alla Fiorentina, che oggi alle 15 al “Franchi” affronta la Roma con l’obiettivo di trovare anche in campionato la tanto attesa svolta. Finora i viola non hanno ancora vinto in Serie A: tre pareggi (contro Pisa, Cagliari e Torino) e due sconfitte (con Napoli e Como) rappresentano un bottino deludente rispetto alle ambizioni di inizio stagione. Con soli tre punti in classifica, la squadra di Pioli è lontana dalle aspettative, e il calendario post sosta — con Milan, Bologna e Inter — rende la sfida contro i giallorossi un passaggio cruciale per non complicare ulteriormente la corsa.

Un successo permetterebbe di rilanciare entusiasmo e fiducia, riportando la Fiorentina “al centro della carreggiata” e alimentando la speranza di una rimonta in classifica. Una sconfitta, invece, aprirebbe scenari di tensione: l’ambiente si farebbe più pesante, le critiche si moltiplicherebbero e la sosta di due settimane rischierebbe di trasformarsi in un periodo di contestazione. Nonostante tutto, la posizione di Pioli resta solida. Il tecnico gode della piena stima di Commisso e del direttore generale Ferrari, che in settimana ne hanno ribadito la fiducia. I dubbi, semmai, riguardano alcune scelte di mercato estive: con 92 milioni investiti, ci si aspettava una resa immediata e più incisiva da parte di alcuni giocatori chiave.

Dal punto di vista mentale e tattico, però, la Fiorentina può contare su diversi punti di forza. Affrontando una squadra come la Roma, Pioli sa di poter impostare una partita di contenimento e ripartenze rapide, un copione che esalta le caratteristiche della squadra. Un’ottima organizzazione difensiva e la capacità di colpire in verticale negli spazi sono le armi con cui i viola proveranno a far male ai giallorossi, cercando quella vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione. Lo scrive Repubblica Firenze.