Nazione: "Ballottaggio Nodour-Fazzini. Piccoli insidia Gudmundsson, Pioli che fai?"

Nazione: “Ballottaggio Nodour-Fazzini. Piccoli insidia Gudmundsson, Pioli che fai?”

I dubbi di Pioli per la sfida con la Roma
Per rompere il tabù della vittoria in campionato, Stefano Pioli si affida alle poche certezze accumulate finora. Contro la Roma, la sensazione è che l’undici titolare ricalcherà quasi completamente la formazione vista a Pisa, uscita imbattuta nonostante una prestazione scialba. Il tecnico si aspetta però ben altra prova dalla squadra, considerato il valore dell’avversario — primo in classifica e con un solo gol subito — e l’entusiasmo del Franchi, pronto a sostenere i viola in astinenza da tre punti. I principi di gioco rimarranno gli stessi su cui Pioli ha insistito negli ultimi giorni: 3-5-2 come modulo di riferimento, difesa confermata (Pongracic, Marí e capitan Ranieri) e manovra affidata a un play di ruolo, motivo per cui Nicolussi Caviglia è stato tenuto a riposo in Conference League, mentre davanti torna Kean.

I dubbi da sciogliere riguardano principalmente il centrocampo e il partner d’attacco di Kean. Tra le cinque pedine di mediana, Dodo e Gosens saranno sulle fasce, con Mandragora al centro; per l’altra mezzala, la lotta è tra Fazzini, favorito, e Ndour, protagonista giovedì con gol e assist. In avanti, la scelta del partner di Kean è più complessa: al momento Gudmundsson sembra in vantaggio, ma Pioli potrebbe decidere di sfruttare il momento positivo di Piccoli, galvanizzato dalla rete in Conference e dalla convocazione in Nazionale.

Non si esclude nemmeno una terza opzione, quella più improbabile, che vedrebbe Fazzini in appoggio a Kean con Ndour titolare in mediana. Solo dopo la riunione tecnica di questa mattina si scioglieranno gli ultimi dubbi e si conoscerà la formazione definitiva, con tutti gli occhi puntati su come Pioli intenderà affrontare la sfida contro la capolista Roma. Lo scrive la Nazione.

