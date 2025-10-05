Nazione: “Ballottaggio Nodour-Fazzini. Piccoli insidia Gudmundsson, Pioli che fai?”

Per rompere il tabù della vittoria in campionato, Stefano Pioli si affida alle poche certezze accumulate finora. Contro la Roma, la sensazione è che l’undici titolare ricalcherà quasi completamente la formazione vista a Pisa, uscita imbattuta nonostante una prestazione scialba. Il tecnico si aspetta però ben altra prova dalla squadra, considerato il valore dell’avversario — primo in classifica e con un solo gol subito — e l’entusiasmo del Franchi, pronto a sostenere i viola in astinenza da tre punti. I principi di gioco rimarranno gli stessi su cui Pioli ha insistito negli ultimi giorni: 3-5-2 come modulo di riferimento, difesa confermata (Pongracic, Marí e capitan Ranieri) e manovra affidata a un play di ruolo, motivo per cui Nicolussi Caviglia è stato tenuto a riposo in Conference League, mentre davanti torna Kean.