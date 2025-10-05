La gara speciale di Bove. A breve l’ok dei medici? A gennaio possibili offerte

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Edoardo Bove

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 11:00)

Chi lo conosce sa che ogni pallone rappresenta per Edoardo un misto di dolore e speranza, sogno e incubo, illusione e consapevolezza. Oggi, con 22 giocatori in campo divisi tra viola e giallorosso, la ferita brucia ancora di più. Per questo ha scelto di non essere al Franchi, la sua partita per eccellenza, quella che sarà per sempre speciale, preferendo seguirla in tv come fa ogni volta che Roma e Fiorentina si affrontano. La scelta del cuore è complicata: da una parte la città dove è nato e cresciuto, dall’altra la squadra dove, parole sue, è «rinato due volte».

Il legame con Firenze è profondo, come raccontato nella commovente lettera di addio in cui ha scritto: «Sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita». Ora, per lui, si tratta di rinascere ancora: tornare a giocare. Il percorso è lungo e complesso, fatto di visite, controlli e pareri, con l’obiettivo di ricevere tutte le garanzie necessarie per non rischiare la propria vita.

Edoardo sente che il cerchio si sta chiudendo e presto potrebbe ricevere l’ok per giocare in paesi come Germania e Inghilterra, dove i regolamenti lo permettono. Per questo motivo, in estate non sono arrivate offerte concrete, ma gennaio potrebbe riservare nuove opportunità. Nel frattempo, si allena in casa, incontra ragazzi e promuove corsi di primo soccorso. Guardando Fiorentina-Roma, non può non ricordare il 27 ottobre di un anno fa, quando al Franchi segnò il suo primo gol in viola e servì due assist, dimostrando tutto il talento che potrebbe ancora esprimere altrove. Lo scrive il Corriere Fiorentino.