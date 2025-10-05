Gazzetta: “Kean a Firenze non segna, a Coverciano sì. In azzurro più motivazioni?”

Moise Kean cerca il 1° gol in campionato

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 10:04)

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco della Fiorentina. Un altro motivo riguarda gli uomini e i rapporti tra reparti. Se nello spogliatoio, a porte e microfoni chiusi, si cercano le colpe di queste situazioni, si possono guardare gli attaccanti o chi li rifornisce. Moise Kean nella scorsa stagione ha infilato 25 reti, di cui 19 in campionato.

È andato sopra le sue medie tanto da meritarsi il ritocco al contratto. Adesso è a zero in A e in Conference. Talvolta ha cambiato partner (Piccoli, Dzeko) quindi ci può stare il mancato affiatamento; in alcune scene gli è mancata la determinazione che aveva nel passato: sarà una partenza lenta, ma in Nazionale ha esultato tre volte in due partite.

L'aria diversa fa bene? Considerata la brevissima distanza tra Coverciano e il Franchi, forse è la maglia diversa a far crescere le motivazioni. E visto che ora è stato convocato anche Piccoli, Pioli spera. Oggi può presentare le due punte, proprio i due azzurri; oppure il 2+1 con Fazzini e Gudmundsson alle spalle del centravanti. Dalle fasce (Dodò e Gosens) urgono inviti penetranti, dal centrocampo idee diverse. Proprio un centrocampista, Mandragora, è il capocannoniere viola a due, e l'altro a poter esultare è stato un difensore, Ranieri.