CorSport: “Pioli sceglie la continuità. Possibile stessa formazione di Pisa”

La Fiorentina scenderà in campo oggi all’insegna della continuità. Stefano Pioli, come suo solito, scioglierà i dubbi sui titolari solo questa mattina, ma l’impressione è che l’undici iniziale sarà simile a quello visto contro il Pisa una settimana fa: una prova solida, seppur non brillante dal punto di vista del gioco. Le indicazioni più importanti arrivate dalle ultime gare, inclusa la vittoria 2-0 contro il Sigma Olomouc in Conference League, riguardano soprattutto la difesa: Pablo Marí al centro offre più garanzie rispetto a Marin Pongracic, che verrà spostato sul centro-destra, mentre Luca Ranieri occuperà il centro-sinistra.

Tra i pali ci sarà De Gea, a completare un quartetto difensivo confermato per la terza volta in sette giorni grazie anche ai due clean sheet consecutivi. Sulle fasce agiranno ancora Dodo e Gosens, sebbene Fabiano Parisi, apparso in forma durante la mezz’ora disputata in Conference, possa insidiare la titolarità del tedesco. A centrocampo Nicolussi Caviglia avrà il compito di ripulire il primo palleggio, Mandragora fungerà da interditore, mentre Jacopo Fazzini agirà in posizione ibrida tra centrocampo e attacco; aperto un ballottaggio con Cher Ndour, autore di gol e assist giovedì. In avanti torna Moise Kean, a caccia del primo gol in campionato, supportato da Gudmundsson e Piccoli, pronto a entrare a partita in corso dopo la convocazione in Nazionale.