La Fiorentina scenderà in campo oggi all’insegna della continuità. Stefano Pioli, come suo solito, scioglierà i dubbi sui titolari solo questa mattina, ma l’impressione è che l’undici iniziale sarà simile a quello visto contro il Pisa una settimana fa: una prova solida, seppur non brillante dal punto di vista del gioco. Le indicazioni più importanti arrivate dalle ultime gare, inclusa la vittoria 2-0 contro il Sigma Olomouc in Conference League, riguardano soprattutto la difesa: Pablo Marí al centro offre più garanzie rispetto a Marin Pongracic, che verrà spostato sul centro-destra, mentre Luca Ranieri occuperà il centro-sinistra.
CorSport: “Pioli sceglie la continuità. Possibile stessa formazione di Pisa”
Tra i pali ci sarà De Gea, a completare un quartetto difensivo confermato per la terza volta in sette giorni grazie anche ai due clean sheet consecutivi. Sulle fasce agiranno ancora Dodo e Gosens, sebbene Fabiano Parisi, apparso in forma durante la mezz’ora disputata in Conference, possa insidiare la titolarità del tedesco. A centrocampo Nicolussi Caviglia avrà il compito di ripulire il primo palleggio, Mandragora fungerà da interditore, mentre Jacopo Fazzini agirà in posizione ibrida tra centrocampo e attacco; aperto un ballottaggio con Cher Ndour, autore di gol e assist giovedì. In avanti torna Moise Kean, a caccia del primo gol in campionato, supportato da Gudmundsson e Piccoli, pronto a entrare a partita in corso dopo la convocazione in Nazionale.
Il “Franchi” sarà vicino al sold out con oltre 20.000 spettatori, compresi 300 tifosi ospiti della Roma. Tra i presenti anche un ospite speciale: Leonardo Fabbri, pesista italiano e grande tifoso viola, fresco di medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica di Tokyo, che sarà omaggiato dal club con un giro di campo celebrativo prima del fischio d’inizio. L’atmosfera promette di essere calda e di dare ulteriore carica alla squadra di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
