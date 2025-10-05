Repubblica sicura: “Out Gudmundsson, il sostituto. Davanti Piccoli-Kean”

Repubblica sulla formazione della Fiorentina contro la Roma

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 09:10)

I giallorossi arrivano alla sfida forti della miglior difesa del campionato, con un solo gol subito, mentre la Fiorentina è tra le squadre meno prolifiche in attacco. Pioli, però, punta a invertire la tendenza e a ritrovare anche in Serie A i gol dei suoi centravanti. Gudmundsson, Dzeko e Piccoli si sono già sbloccati in Conference League, ma l’attenzione è tutta su Kean, ancora a digiuno da troppo tempo e desideroso di riscattarsi. L’allenatore viola confermerà il 3-5-2, con De Gea in porta, Pongracic, Marì e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens sulle fasce, Mandragora e Nicolussi Caviglia — fresco di convocazione in Nazionale — in mezzo, e Fazzini a supporto di Piccoli e Kean.

Il piano partita prevede una gara fatta di duelli individuali e pressing alto, uno stile che ha spesso favorito la Fiorentina, capace di esprimersi meglio in contesti di intensità e marcature a uomo. È accaduto, per esempio, nel primo tempo contro il Como, considerato finora il miglior volto casalingo della squadra. Pioli spera che la stessa energia si ripeta anche contro la Roma, in una sfida in cui l’equilibrio tattico e la solidità difensiva saranno determinanti.

Le statistiche offrono più di un motivo per crederci. La Roma non vince a Firenze dal campionato 2020-2021, quando sulla panchina viola sedeva Prandelli: da allora, tre vittorie della Fiorentina e un pareggio, con il clamoroso 5-1 dello scorso ottobre ancora fresco nella memoria. Anche Gasperini, oggi sulla panchina giallorossa, non ha buoni ricordi al “Franchi”: dal 2021, con l’Atalanta, ha raccolto quattro sconfitte e un pareggio tra Serie A e Coppa Italia. Numeri che la Fiorentina vuole trasformare in spinta per ritrovarsi anche in campionato, davanti a un “Franchi” tutto esaurito e al ritorno della curva Fiesole dopo la squalifica. Lo scrive Repubblica Firenze.