Tuttosport: “Fiorentina, devi vincere. Questo digiuno sta iniziando a pesare”

La Fiorentina cerca i primi 3 punti del campionato

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 08:54)

La Fiorentina cerca oggi contro la Roma una vittoria che possa rappresentare la svolta della stagione. È una sfida tradizionalmente intensa e difficile, ma anche ricca di motivazioni, soprattutto per una squadra ancora senza successi in campionato. Il digiuno comincia a pesare non solo sulla classifica ma anche sul morale, tanto dei giocatori quanto dei tifosi, che saranno comunque oltre 20.000 al “Franchi” per sostenere la squadra. Con Pioli in panchina, la Fiorentina non vince in Serie A in casa da nove partite: l’ultimo successo risale al 16 dicembre 2018 contro l’Empoli. Da allora, con l’allenatore emiliano, sono arrivati cinque pareggi e quattro sconfitte, tra cui quella fatale con il Frosinone nel 2019 che portò alle sue dimissioni.

L’atmosfera è comunque carica di fiducia, come testimonia il messaggio di David De Gea dopo la vittoria in Conference League e la celebrazione per le sue 50 presenze in maglia viola: “Passo dopo passo è iniziato il nostro progetto”. Dopo due gare consecutive senza subire gol — contro Pisa e Sigma Olomouc — l’obiettivo è proseguire su questa strada, cercando la terza porta inviolata di fila. Pioli, che affronterà Gasperini per la 34ª volta in carriera (9 vittorie e 10 pareggi per il tecnico viola), dovrebbe confermare in difesa il trio Pongracic-Marì-Ranieri, affidandosi alla solidità che ha garantito equilibrio nelle ultime uscite.

I dubbi principali riguardano invece l’attacco. Torna Kean dopo la squalifica in coppa, deciso a sbloccarsi, mentre Piccoli — galvanizzato dal gol in Conference e dalla convocazione in Nazionale — punta a un’altra occasione. Gudmundsson cerca ancora la prima rete in Serie A, così come Kean e l’ex Dzeko, pronti a darsi battaglia in una sfida dal sapore speciale. In alternativa, Fazzini e Ndour rappresentano la linea verde su cui Pioli può contare per dare energia e imprevedibilità a una Fiorentina in cerca di riscatto. Lo scrive Tuttosport.