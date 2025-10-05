CorFio: “Gudmundsson, i bonus stanno per finire. Panchina per Piccoli e Ndour”

Il Corriere Fiorentino sul numero 10 della Fiorentina

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 08:42)

La sfida di oggi tra Fiorentina e Roma al “Franchi” non è ancora un vero bivio di stagione, ma può certamente segnarne la direzione. I viola, ancora senza vittorie in campionato e quartultimi con soli tre punti, vivono un momento delicato: il sorpasso del Lecce e un avvio ben al di sotto delle aspettative rendono indispensabile un risultato positivo. La società continua a ribadire fiducia in Pioli, ma il malcontento cresce e un altro passo falso potrebbe riaccendere le voci sul suo futuro. Dopo un mercato dispendioso e le ambizioni di migliorare i 65 punti dello scorso anno, la Fiorentina non può permettersi di sprecare ancora occasioni.

Il match di oggi è tra i più difficili possibili. La Roma di Gasperini, prima in classifica, è la squadra con la miglior difesa del campionato — un solo gol subito — contro una Fiorentina che fatica tremendamente a creare occasioni. Pioli dovrebbe confermare il modulo speculare, un 3-4-1-2 con Kean come punto di riferimento offensivo, supportato da Fazzini e Gudmundsson, (i cui bonus stanno per finire). L’obiettivo è ritrovare efficacia in avanti e trasformare la pressione in una spinta positiva, anche grazie al pubblico del “Franchi”.

Pochi cambi rispetto alle ultime uscite: in difesa ci saranno ancora Marì, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea; in mezzo Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Fazzini favorito su Fagioli. Piccoli, reduce dalla convocazione in Nazionale, dovrebbe partire dalla panchina insieme a Ndour. Sul fronte opposto, Gasperini confermerà il 3-4-2-1 con Ndicka, Mancini e Celik a protezione di Svilar. Assente Angelino per influenza, sarà Rensch a sostituirlo. Dybala, appena rientrato dall’infortunio, partirà dalla panchina: toccherà a Soulé e Pellegrini sostenere Dovbyk, di nuovo al centro delle critiche dopo gli errori dal dischetto. Una sfida ad alta tensione, dove per la Fiorentina contano solo i tre punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.