Gazzetta spiega: “Ecco perché Comuzzo non sta più giocando”

La Gazzetta dello Sport su Pietro Comuzzo

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 08:28)

In cerca della scintilla vincente, Stefano Pioli contro la Roma aspetta risposte dal centrocampo, reparto sempre al centro del dibattito, fra certezze e incognite. Sicuro del posto è Rolando Mandragora che fino a ora è anche il miglior marcatore viola in campionato (in gol a Cagliari e con il Como) e al suo fianco si posizionerà Nicolussi Caviglia, che ha superato nelle gerarchie Nicolò Fagioli, e ora è pronto per la terza consecutiva da titolare in Serie A.

Fresco di convocazione nell'Italia di Rino Gattuso (ieri si è aggiunto un altro viola con la chiamata di Roberto Piccoli al posto dell'infortunato Mattia Zaccagni), sarà interessante capire se sarà impiegato di nuovo a due (come con Pisa e Como) o se si posizionerà al centro, nel caso di 3-5-2, una soluzione ancora inedita con Nicolussi dal primo minuto. Una scelta che potrà essere legata pure all'impiego di Fazzini che è una pedina in grado di portare vivacità, come giovedi quando è entrato a gara in corso in Conference. Questa volta è atteso nell'undici iniziale e, da mezzala o sulla trequarti, può cambiare, nel giro di pochi passi, perfino il sistema di gioco.

Scalpita pure Ndour dopo gol e assist con il Sigma Olomouc. Sohm è ancora ai box per la fascite plantare. L'altro interrogativo riguarda Comuzzo che ha saltato le ultime sfide di campionato perché non al meglio della condizione fisica e la sua titolarità è in dubbio anche con la Roma. Una scelta sarà fatta in extremis. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.