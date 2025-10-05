CorSport rivela: “Quando Pioli poteva diventare allenatore della Roma”

Pioli sulla panchina della Roma?

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 08:16)

Destini incrociati, come in un abbraccio, uniscono ancora una volta Fiorentina e Roma, ma anche De Gea e Svilar. Tutto parte da una foto del 18 ottobre 2017, durante una partita di Champions League tra Benfica e Manchester United. In campo, tanti nomi oggi familiari alla Serie A: Smalling, Matic, Mkhitaryan, McTominay, Lukaku e Mourinho in panchina. Dall’altra parte, un giovanissimo Svilar, appena diciottenne, esordisce con il Benfica al posto di Julio Cesar. La sua prima notte europea è un mix di emozioni: una papera regala il gol della vittoria allo United, ma la sua prestazione complessiva è incoraggiante.

Al termine della partita, i primi a consolarlo sono Matic e Lukaku, ma è l’abbraccio con De Gea a diventare simbolo di quella serata. Il portiere spagnolo, già allora una stella affermata, spese parole di grande stima per il giovane avversario, definendolo un talento straordinario. Parole profetiche: anni dopo, Svilar è diventato il miglior portiere della Serie A, superando proprio De Gea in rendimento. Anche Mourinho, allora tecnico dello United, ne riconobbe subito il valore, dichiarando che “solo un grande portiere può incassare un gol così” e lodando il suo coraggio e la sua mentalità.

Oggi i destini si intrecciano di nuovo. Mourinho allena il Benfica, Svilar difende i pali della Roma, e la sfida contro la Fiorentina riporta in campo tante storie che si incrociano: Dzeko ritrova la sua ex squadra per la sesta volta, Bove vive il legame doppio tra Roma e Firenze, e Pioli, che un anno fa, prima di Juric, fu tra i nomi per la possibile successione a De Rossi in panchina. Novanta minuti in cui passato e presente tornano a sfiorarsi, come in quella foto che, otto anni fa, raccontò l’inizio di un destino. Lo scrive il Corriere dello Sport.