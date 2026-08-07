Più che un calciatore sembra una rockstar, tanto che quando tra i bagagli spunta una chitarra, parte subito il coro «Franco suonala per noi». Franco è Mastantuono, l'ottavo colpo del mercato della Fiorentina che ieri intorno alle 19.20 è atterrato all'aeroporto di Peretola in mezzo a 600 tifosi in delirio. Risate ed entusiasmo in una giornata che Firenze aspettava da anni: accogliere un giocatore in grado di riaccendere la scintilla viola col suo talento. Ora i tifosi non vedono l'ora di ascoltare in campo la sinfonia che Mastantuono ha suonato al River Plate, dove è esploso prima di passare al Real per oltre 60 milioni. Con i Blancos lo scorso anno ha faticato ma ora in viola può riprendersi la scena in una piazza che lo ha già scelto come nuovo idolo.

All'aeroporto tante maglie della Fiorentina, alcune dell'Argentina e cori continui: Franco, Franco, intonano i tifosi. Quando Mastantuono esce dai voli privati, dove è arrivato da Madrid, è felice, sorridente e stupito dalla marea che lo aspetta. Maglietta scura, occhiali da sole e collanina in vista, abbigliamento più da concerto che da campo da calcio. Subito dopo è andato al Viola Park per svolgere la prima parte di visite mediche, iter che terminerà oggi con firma e ufficialità. Viola Park dove è stato atteso a lungo dai 2500 tifosi che hanno riempito fino all'orlo lo stadio Curva Fiesole per il test con il Deportivo A Coruna. Il volo in ritardo però ha fatto cambiare i programmi al club, che avrebbe voluto fargli fare una passerella all'intervallo o a fine partita.

Nulla che possa aver abbassato i livelli di entusiasmo del popolo viola. «Papà, quest'anno si va in Europa League, ne sono sicuro», dice Bernardo, numero 7 sulla maglia rigorosamente viola, uno sguardo al campo e uno al telefonino per non perdersi il momento dello sbarco di Mastantuono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.