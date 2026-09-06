Rolando Mandragora è il grande protagonista della sfida tra Fiorentina e Torino. Soltanto una settimana prima indossava la maglia viola, mentre stavolta ha guidato la sua nuova squadra senza alcun timore, spinto dalla voglia di rendersi utile e di farsi rimpiangere dalla sua ex tifoseria.

Dopo appena venti secondi Mandragora viene fermato fallosamente da Fagioli, mentre successivamente trova sulla propria strada un grande intervento di De Gea. Nella ripresa, però, l’ex centrocampista viola realizza il gol del pareggio con una conclusione dalla distanza, ricevendo gli applausi del Franchi e l’omaggio del suo vecchio pubblico anche al termine della partita.

Diversa la serata di Njie, passato dal Torino alla Fiorentina durante il mercato estivo. Dopo appena ottanta secondi l’attaccante ha l’occasione per segnare contro la sua ex squadra, ma Fortini, altro giocatore trasferitosi in estate da Firenze a Torino, salva la conclusione sulla linea dopo la precedente parata di Perri su Mastantuono. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.