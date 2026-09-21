Fiorentina e Napoli si affrontano con assetti simili, affidando ad Atta e De Bruyne il compito di accendere la manovra sulla trequarti. Entrambi, però, incidono poco: il viola si isola sul centrosinistra, mentre il belga riceve pochi palloni. Sono soprattutto Fagioli e Mastantuono a creare pericoli, costruendo le occasioni che portano alle traverse di Atta e dello stesso centrocampista italiano.

Il Napoli risponde attaccando sulla propria fascia destra, sfruttando le difficoltà di Viery contro Politano e Di Lorenzo. Olivera colpisce il palo e trova poi la grande risposta di De Gea, ma sul calcio d’angolo successivo Gilmour firma il vantaggio approfittando dell’immobilità della difesa viola. La Fiorentina accusa il colpo: Njie fatica, Atta si isola e Pellegrino viene controllato da Rrahmani, mentre Dragusin riesce a limitare Hojlund.

Nella ripresa Vanoli inserisce Valdepeñas, riequilibrando la spinta sulle due corsie. Il pareggio arriva grazie al tiro di Jimenez deviato da Marin, poi la Fiorentina aumenta il ritmo e sfiora il vantaggio con Mastantuono, Fagioli e Valdepeñas. I cambi Beto e Gonçalves non risultano decisivi, mentre quelli del Napoli producono le occasioni migliori nel finale: De Gea salva su Neres e Favasuli, diventando il migliore in campo davanti a un ottimo Dragusin, capace di annullare prima Hojlund e poi Lucca. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.