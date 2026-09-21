De Gea salva su Neres e Favasuli

Redazione VN
Frey

VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”

Fiorentina e Napoli si affrontano con assetti simili, affidando ad Atta e De Bruyne il compito di accendere la manovra sulla trequarti. Entrambi, però, incidono poco: il viola si isola sul centrosinistra, mentre il belga riceve pochi palloni. Sono soprattutto Fagioli e Mastantuono a creare pericoli, costruendo le occasioni che portano alle traverse di Atta e dello stesso centrocampista italiano.

Il Napoli risponde attaccando sulla propria fascia destra, sfruttando le difficoltà di Viery contro Politano e Di Lorenzo. Olivera colpisce il palo e trova poi la grande risposta di De Gea, ma sul calcio d’angolo successivo Gilmour firma il vantaggio approfittando dell’immobilità della difesa viola. La Fiorentina accusa il colpo: Njie fatica, Atta si isola e Pellegrino viene controllato da Rrahmani, mentre Dragusin riesce a limitare Hojlund.

FIORENTINA VS NAPOLI

Nella ripresa Vanoli inserisce Valdepeñas, riequilibrando la spinta sulle due corsie. Il pareggio arriva grazie al tiro di Jimenez deviato da Marin, poi la Fiorentina aumenta il ritmo e sfiora il vantaggio con Mastantuono, Fagioli e Valdepeñas. I cambi Beto e Gonçalves non risultano decisivi, mentre quelli del Napoli producono le occasioni migliori nel finale: De Gea salva su Neres e Favasuli, diventando il migliore in campo davanti a un ottimo Dragusin, capace di annullare prima Hojlund e poi Lucca. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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