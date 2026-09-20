Nicolò Fagioli ritrova Massimiliano Allegri, l’allenatore che otto anni fa ne aveva intuito il talento quando era ancora nelle giovanili della Juventus. Il tecnico ne elogiava la capacità di leggere il gioco, smarcarsi e scegliere i tempi dei passaggi. Con Allegri ha debuttato in Serie A, mentre con Vanoli è rinato dopo un periodo complicato, diventando una delle certezze della Fiorentina e un regista capace anche di sacrificarsi nella fase difensiva.

Prima della partita i due si saluteranno con affetto, ma Fagioli conosce bene le difficoltà della sfida. Per dare continuità alle vittorie contro Venezia e Pisa, il centrocampista ritiene necessaria una prestazione perfetta contro una squadra ricca di campioni. Parole di grande riconoscenza anche per Vanoli, considerato determinante nella sua crescita grazie alla fiducia e alle motivazioni trasmesse fin dalla scorsa stagione.

Il rilancio in viola ha riportato Fagioli anche in Nazionale, due anni dopo l’ultima convocazione. Se Allegri lo ha scoperto e ne ha previsto il futuro da regista, Vanoli lo ha reso un giocatore più completo e maturo. Il ritorno del tecnico sulla panchina viola ha prodotto effetti immediati: a Venezia Fagioli è stato tra i migliori in campo, tanto che Mastantuono, nonostante la sua tripletta, gli avrebbe assegnato il premio di migliore della partita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.