Mateo Pellegrino ha superato Beto nelle gerarchie di Paolo Vanoli e contro la Juventus dovrebbe partire titolare per la quarta volta consecutiva. L’ex Parma ha segnato tre gol in campionato, contro il Torino al Franchi e in trasferta contro Venezia e Sassuolo, oltre a quello al Pisa in Coppa Italia. Dopo il pareggio firmato al Mapei Stadium, l’argentino cerca un’altra rete pesante per aiutare la Fiorentina a risalire la classifica, che vede i viola ancora fermi a otto punti dopo dieci giornate.

Contro i bianconeri Pellegrino cercherà anche il primo gol di testa in maglia viola. È la sua specialità, come raccontano le sei reti segnate così sulle nove totali della scorsa stagione con il Parma. L’attaccante punta inoltre a consolidare l’intesa con Franco Mastantuono, da cui si aspetta almeno cinque assist in stagione. Finora il compagno non gli ha ancora servito un passaggio vincente, ma la squadra è in crescita e lavora per essere più concreta sotto porta.

A spingere i due argentini ci sarà un Franchi atteso al tutto esaurito, con la capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione. All’ingresso in campo delle due squadre, i tifosi accoglieranno Fiorentina e Juventus con una coreografia di bandierine. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.