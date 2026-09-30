Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, il racconto del momento magico di Michael Kayode svela i retroscena del suo sbarco in azzurro e la crescita esponenziale vissuta in Inghilterra. Nel ritiro di Coverciano, l'esterno del Brentford ha conquistato immediatamente l'ambiente: "A Coverciano si sono innamorati tutti dei suoi modi gentili", raccontano dal gruppo, sottolineando come il classe 2004 abbia portato contagioso entusiasmo e un sorriso contagioso.

Anche l'impatto con il commissario tecnico Roberto Mancini è stato all'insegna della massima fiducia. "Cosa mi ha detto il ct? Parole semplici: va e divertiti, va e mostra la tua personalità come hai sempre fatto", racconta il laterale scuola Fiorentina, ripercorrendo la spinta ricevuta alla vigilia dell'esordio da protagonista.

Oltremanica, intanto, il suo profilo è salito alle stelle. Partito per 17 milioni di euro, il suo valore di mercato ha raggiunto quota 45 milioni in meno di due anni di Premier League, lasciando inevitabili rimpianti nel campionato italiano che lo ha lasciato partire con troppa facilità. Al Brentford, Kayode ha affinato armi uniche, come le celebri rimesse laterali lunghe capaci di coprire oltre quaranta metri e mettere in ginocchio le difese avversarie: "Se arriva là in mezzo, non puoi respingere la palla con forza o dove vuoi, così un mio compagno è pronto a sfruttare l'occasione", spiega il giocatore descrivendo la micidiale arma tattica perfezionata in Inghilterra.