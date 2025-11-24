Gazzetta: “Caviglia malconcia per Piccoli. Le ultime sulle sue condizioni”

Caviglia malconcia per Roberto Piccoli? Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che parla di un ex Cagliari uscito malconcio dalla sfida di sabato contro la Juventus di Luciano Spalletti. Giovedì torna la Conference League, con il Franchi che ospita l'AEK Atene:
Ancora Moise Kean titolare contro l'AEK Atene?
Chiaro, al momento il piatto, come quello della sua squadra, piange: Kean ha segnato appena due gol in campionato e non ha mai timbrato in Conference dove ha giocato solo l'andata del playoff col Polissya in cui è stato espulso rimediando due turni di squalifica. A Vienna non è stato portato, a Mainz sì, entrando per Piccoli. Che dal Franchi è uscito sabato con una caviglia messa male. Solo da questo pomeriggio scopriremo come sta. Ma, a parte l'utilizzo di un Edin Dzeko che finora ha avuto poco minutaggio, è presumibile che giovedì contro l'Aek Atene, zeppo di ex italiani, il tecnico debba chiedere uno sforzo al centravanti titolare. Anche perché ormai è sotto gli occhi di tutti: la Viola resta aggrappata al suo totem, sempre in grado di fare la differenza.
