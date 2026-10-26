Dopo tre allenatori e oltre 150 milioni spesi sul mercato tra inverno ed estate, la Fiorentina si ritrova con gli stessi quattro punti raccolti nelle prime otto giornate di un anno fa. La terza sconfitta consecutiva lascia i viola al penultimo posto, con la peggior difesa della Serie A: 19 reti subite. Vanoli continua però a vedere segnali positivi: «È giusto che ci sia un clima pesante nello spogliatoio ma abbiamo fatto una grandissima partita. Fino al 90’ eravamo in vantaggio, ho visto un buon atteggiamento e personalità». Il tecnico sottolinea anche l’occasione del possibile 2-0 e sostiene che nelle ultime due gare la squadra avrebbe meritato di più.

Sotto accusa finiscono soprattutto le sostituzioni: prima Dodô, Gnonto e Beto al posto di Jimenez, Mastantuono e Pellegrino, poi l’ingresso di João Mário e il passaggio alla difesa a tre, con Valdepeñas braccetto sinistro e protagonista del fallo da rigore su Thuram. Vanoli difende le scelte spiegando di aver cercato freschezza sulla destra per attaccare l’Inter, mantenendo maggiore copertura alle spalle: «Valdepeñas è stato ingenuo su Thuram ma fino a quel momento aveva fatto bene, se Gnonto avesse segnato non si parlerebbe dei cambi».

Il tecnico richiama anche Beto alle proprie responsabilità: «È un giocatore importante ma deve essere bravo a mettersi a testa bassa e lavorare». Nonostante i risultati, considera le sfide con Como e Inter passi avanti nella costruzione del gruppo: «Dispiace ma bisogna guardare avanti. È una squadra nuova, va trovato il vestito giusto». Il tempo per individuare l’assetto più adatto, però, stringe: giovedì al Franchi arriva l’Atalanta e la Fiorentina ha urgente bisogno di punti per uscire dalla crisi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.