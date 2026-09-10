È il ruolo con più concorrenza della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'inedito affollamento sulla fascia destra, dove la società viola si ritrova con tre giocatori per una sola maglia: Dodò, Alex Jimenez e Joao Mario.

Una situazione che, almeno in parte, la società non aveva previsto. Dodò sembrava infatti destinato a lasciare Firenze durante il mercato estivo e proprio per questo la dirigenza aveva anticipato i tempi, acquistando Jimenez a metà luglio e Joao Mario a inizio agosto.

Con Fabio Grosso in panchina, la situazione sembrava essersi indirizzata verso un duello tra i due nuovi arrivati. Dodò aveva iniziato titolare la prima giornata contro la Roma, per poi accomodarsi in panchina nelle due successive gare contro Frosinone e Torino. Nel primo caso era partito dal primo minuto Jimenez, con Joao Mario subentrato; contro i granata, invece, era stato il portoghese a trovare spazio dall'inizio.

Il ritorno di Paolo Vanoli ha però cambiato tutto. Dodò è tornato a essere una certezza e, secondo quanto riferisce la Gazzetta, adesso è nuovamente davanti agli altri due terzini nelle gerarchie dell'allenatore.

La concorrenza, comunque, resta. Jimenez e Joao Mario scalpitano e Vanoli potrà contare anche sulla possibilità di adattare l'ex Juventus sulla fascia sinistra, come già accaduto nella sfida dell'Olimpico, alternandolo con Valdepenas.

Per Dodò, dunque, il posto da titolare non è un regalo del nuovo allenatore: dovrà conquistarselo partita dopo partita. Ma il ritorno di Vanoli gli ha restituito una possibilità che fino a pochi giorni fa sembrava ormai tramontata.