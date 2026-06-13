Galloppa sulle orme di Aquilani. A Modena per chiudere un cerchio

Un cerchio che si chiude e una nuova, prestigiosa avventura tra i grandi che sta per cominciare. Daniele Galloppa saluta definitivamente il mondo viola ed è pronto a sedersi sulla panchina del Modena. Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ufficialità del tecnico romano alla guida dei gialloblù è attesa già a inizio settimana. Per Galloppa si tratta di un vero e proprio incrocio del destino: proprio a Modena, nella stagione 2015-16, la sua carriera da centrocampista subì una frenata definitiva a causa dell'ennesimo grave infortunio al ginocchio.