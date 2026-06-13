Un cerchio che si chiude e una nuova, prestigiosa avventura tra i grandi che sta per cominciare. Daniele Galloppa saluta definitivamente il mondo viola ed è pronto a sedersi sulla panchina del Modena. Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ufficialità del tecnico romano alla guida dei gialloblù è attesa già a inizio settimana. Per Galloppa si tratta di un vero e proprio incrocio del destino: proprio a Modena, nella stagione 2015-16, la sua carriera da centrocampista subì una frenata definitiva a causa dell'ennesimo grave infortunio al ginocchio.
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Galloppa sulle orme di Aquilani. A Modena per chiudere un cerchio
Il salto dalla Primavera viola alla Serie B ripropone una fortissima analogia con il percorso intrapreso nell'estate 2023 da Alberto Aquilani, che fece lo stesso identico step passando da Firenze alla panchina del Pisa. Galloppa, reduce dall'ottimo lavoro svolto alla Fiorentina culminato con lo scudetto e la coppa alzata, in casa, al Viola Park, eredita la squadra da Andrea Sottil. La proprietà emiliana ha deciso di voltare pagina per proporre un calcio profondamente diverso da quello dell'ultima stagione: un gioco più offensivo e orientato al dominio del campo, ripartendo proprio da quel 4-2-3-1 che Galloppa ha saputo plasmare alla perfezione durante la sua avventura sulla panchina della Fiorentina Primavera.
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