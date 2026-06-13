Cor. Sport: “Fiorentina a tinte azzurre. La base sarà italiana”

"Azzurra è la Viola": titola così il Corriere dello Sport sottolineando come la rosa della Fiorentina sia già composta da molti italiani. Senza dimenticare che anche sul mercato i dirigenti gigliati sono a caccia di giocatori nati e cresciuti nella penisola. Il quotidiano scrive che anche nel prossimo anno "la Fiorentina avrà una larga base italiana. Ranieri, Comuzzo, Ndour, Mandragora, Parisi, Fagioli rappresentano la linea di continuità dalla vecchia alla nuova Fiorentina. Fazzini, Fortini, Fabbian, Piccoli e Brescianini non sono ancora fuori dal progetto e, soprattutto, non lo è Moise Kean (che intanto in vacanza si sta già allenando): metteteli insieme e ne viene fuori una squadra violazzurra per tornare a pensare in grande a Firenze e dare una mano al pallone italico a ritrovare le antiche virtù".