"Azzurra è la Viola": titola così il Corriere dello Sport sottolineando come la rosa della Fiorentina sia già composta da molti italiani. Senza dimenticare che anche sul mercato i dirigenti gigliati sono a caccia di giocatori nati e cresciuti nella penisola. Il quotidiano scrive che anche nel prossimo anno "la Fiorentina avrà una larga base italiana. Ranieri, Comuzzo, Ndour, Mandragora, Parisi, Fagioli rappresentano la linea di continuità dalla vecchia alla nuova Fiorentina. Fazzini, Fortini, Fabbian, Piccoli e Brescianini non sono ancora fuori dal progetto e, soprattutto, non lo è Moise Kean (che intanto in vacanza si sta già allenando): metteteli insieme e ne viene fuori una squadra violazzurra per tornare a pensare in grande a Firenze e dare una mano al pallone italico a ritrovare le antiche virtù".
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Fiorentina a tinte azzurre. La base sarà italiana”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Fiorentina a tinte azzurre. La base sarà italiana”
Ranieri, Comuzzo, Ndour, Mandragora, Parisi e Fagioli rappresentano la continuità: la linea di mercato tuttavia è tracciata
RINFORZI AZZURRI—
Insomma, già così sarà una Fiorentina a tinte violazzurre e che questo sia l’indirizzo lo dimostrano anche le prime, abbozzate trattative. In un mercato che dovrà portare a Firenze tre difensori (un centrale e un esterno per lato), un paio di centrocampisti e tante ali d’attacco (tre-quattro) per comporre e sostenere il 4-3-3 nei piani di Grosso, è un caso che tra i vari nomi fatti ci siano gli azzurri e magari un domani violazzurri Koleosho, Cancellieri e, fresco fresco nonché difficilissimo da realizzare per richiesta dell’Atletico Madrid e stipendio del calciatore, Ruggeri? Tutto meno che un caso.
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