In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, il Bar Maglia Viola del Viola Park apre le porte per una serata all'insegna dello sport, del divertimento e dell'atmosfera a stelle e strisce! Così la Fiorentina nell'annunciare l'iniziativa sui propri canali. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta la sfida tra USA e Australia.
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VIOLA NEWS social Mondiali al Viola Park: in assenza dell’Italia in Tv si può tifare USA
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Mondiali al Viola Park: in assenza dell’Italia in Tv si può tifare USA
Mondiale senza Italia? L'appuntamento al Viola Park venerdì 19 giugno è per vedere la sfida tra USA e Australia, trasmessa in diretta
Per rendere l'evento ancora più speciale, la serata sarà accompagnata da un autentico American Party, con un menu dedicato ai grandi classici della tradizione americana:
• Hamburger
• Patatine fritte
• Birra (oppure soft drink in alternativa)
Per vivere l'emozione del Mondiale in compagnia, in un'atmosfera unica tutta da gustare!
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