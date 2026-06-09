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Mondiali al Viola Park: in assenza dell’Italia in Tv si può tifare USA

Mondiali al Viola Park: in assenza dell’Italia in Tv si può tifare USA - immagine 1
Mondiale senza Italia? L'appuntamento al Viola Park venerdì 19 giugno è per vedere la sfida tra USA e Australia, trasmessa in diretta
Redazione VN

In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, il Bar Maglia Viola del Viola Park apre le porte per una serata all'insegna dello sport, del divertimento e dell'atmosfera a stelle e strisce! Così la Fiorentina nell'annunciare l'iniziativa sui propri canali. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta la sfida tra USA e Australia.

Per rendere l'evento ancora più speciale, la serata sarà accompagnata da un autentico American Party, con un menu dedicato ai grandi classici della tradizione americana:

• Hamburger

• Patatine fritte

• Birra (oppure soft drink in alternativa)

Per vivere l'emozione del Mondiale in compagnia, in un'atmosfera unica tutta da gustare!

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