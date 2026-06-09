Mondiali al Viola Park: in assenza dell’Italia in Tv si può tifare USA

Mondiale senza Italia? L'appuntamento al Viola Park venerdì 19 giugno è per vedere la sfida tra USA e Australia, trasmessa in diretta

In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, il Bar Maglia Viola del Viola Park apre le porte per una serata all'insegna dello sport, del divertimento e dell'atmosfera a stelle e strisce! Così la Fiorentina nell'annunciare l'iniziativa sui propri canali. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta la sfida tra USA e Australia.