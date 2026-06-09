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Gilardino: “A Firenze 3 anni incredibili. A Liverpool eravamo consapevoli”

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Alberto Gilardino ricorda i suoi grandi anni passati alla Fiorentina
Redazione VN

Alberto Gilardino è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. L'ex bomber ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina:

"A Firenze sono stati 3 anni bellissimi, per certi versi incredibili per risultati ottenuti e prestazioni. Abbiamo vinto grandi partite sia in campionato che in Champions League. A Liverpool Prandelli optò per un turnover, e nonostante questo chi scese in campo lo fece in modo gagliardo, e con grande spessore. C'era la consapevolezza della squadra che eravamo"

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