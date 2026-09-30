Arbitri, Orsato: "Non mi aspettavo errori così superficiali, ma siamo soddisfatti"

La Federcalcio si prepara a inviare a Nyon i dossier ufficiali per definire le sedi candidate a ospitare gli Europei del 2032, competizione che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. Nonostante i ritardi infrastrutturali evidenziati dai vertici dello sport italiano e la necessità di rispettare centoventicinque rigidi requisiti operativi richiesti dalla UEFA, lo stadio Artemio Franchi di Firenze figura regolarmente nella lista delle undici-dodici location selezionate per superare il primo vaglio federale.

I paletti UEFA e la posizione di Firenze

Il regolamento europeo impone parametri stringenti: gli impianti non ancora pronti devono presentare un progetto interamente finanziato, con cantieri aperti entro l'aprile del 2027 e conclusione dei lavori fissata al massimo entro il giugno del 2031, un anno prima del torneo. Insieme a Torino, Roma e Milano, considerate tappe quasi obbligate, il capoluogo toscano si gioca le proprie carte per rientrare nella stretta shortlist finale delle cinque sedi italiane ufficiali. La concorrenza per i posti rimanenti vede in lizza soprattutto Napoli e Palermo, ma il progetto di riqualificazione del Franchi mantiene Firenze pienamente in corsa in vista delle verifiche definitive che la UEFA effettuerà nei prossimi mesi.