La Fiorentina continua a mostrare segnali di crescita. È questa la lettura proposta da Tuttosport all'indomani dell'1-1 contro il Napoli al Franchi, con la squadra di Paolo Vanoli capace di rimontare ancora una volta dopo essere andata sotto. Dopo la reazione mostrata dieci giorni fa a Venezia, la formazione viola ha saputo riacciuffare anche il Napoli, trovando nella ripresa il gol del pareggio con Jimenez, la cui conclusione è stata deviata da Rafa Marin e ha fatto esplodere il Franchi.

Secondo il quotidiano torinese, la Fiorentina ha affrontato la sfida con fame, coraggio e maggiore sfrontatezza, riuscendo a mettere in difficoltà una formazione costruita per competere ai vertici. Il pareggio lascia comunque qualche rimpianto, perché resta da conquistare la prima vittoria in campionato tra le mura amiche dopo i ko contro Frosinone e Torino.

Al termine della gara Vanoli ha sottolineato soprattutto la reazione dei suoi giocatori e il modo in cui hanno affrontato la sfida: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la reazione e per come hanno affrontato questa sfida, in modo anche sbarazzino. Nessuno avrebbe avuto da ridire se avessimo vinto». Il tecnico viola ha poi ribadito la fiducia nel gruppo e nel percorso intrapreso: "Sapevo che c’era il talento, mancava però una squadra. Io sono tornato con grande entusiasmo e la voglia di fare un progetto importante con questi giocatori".

La Fiorentina va dunque alla sosta con gli applausi del proprio pubblico e la consapevolezza di essere in crescita, pur con molto lavoro ancora da fare. Una sensazione condivisa anche da Radu Dragusin, tra i nuovi volti del gruppo viola: "Siamo sulla strada giusta".