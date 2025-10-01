Fiorentina, questa Conference può salvare la stagione. Ma attenzione al Sigma Olomouc

La Conference League in questi anni, pur provocando ferite e bocconi amari come le due finali perse, ha sempre avuto per la Fiorentina un valore terapeutico. Nel 2022 ha sancito il ritorno in Europa dopo 5 anni. Nella gestione Italiano ha rappresentato un obiettivo sfumato solo sul più bello, mentre con Palladino è stato un piacevole percorso terminato in semifinale .

Una coppa che per i tifosi viola ha sempre rappresentato la speranza di portare a casa un trofeo. Mentre per gli allenatori è servita ad alzare il proprio status a fine anno e per gestire i vari momenti della stagione. Una vittoria in Conference, negli ultimi tre anni, ha spesso smussato i malumori e rimandato contestazioni. Una competizione che ha compattato l'ambiente più volte. Esattamente tutto ciò che Pioli si aspetta dalla partita di domani sera. Alla sua squadra servirà un successo e una prestazione convincente per regalare linfa ad un percorso partito malissimo in campionato e che domenica vedrà arrivare la Roma.