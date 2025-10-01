La Conference League in questi anni, pur provocando ferite e bocconi amari come le due finali perse, ha sempre avuto per la Fiorentina un valore terapeutico. Nel 2022 ha sancito il ritorno in Europa dopo 5 anni. Nella gestione Italiano ha rappresentato un obiettivo sfumato solo sul più bello, mentre con Palladino è stato un piacevole percorso terminato in semifinale.
Fiorentina, questa Conference può salvare la stagione. Ma attenzione al Sigma Olomouc
Una coppa che per i tifosi viola ha sempre rappresentato la speranza di portare a casa un trofeo. Mentre per gli allenatori è servita ad alzare il proprio status a fine anno e per gestire i vari momenti della stagione. Una vittoria in Conference, negli ultimi tre anni, ha spesso smussato i malumori e rimandato contestazioni. Una competizione che ha compattato l'ambiente più volte. Esattamente tutto ciò che Pioli si aspetta dalla partita di domani sera. Alla sua squadra servirà un successo e una prestazione convincente per regalare linfa ad un percorso partito malissimo in campionato e che domenica vedrà arrivare la Roma.
Una sfida, quella contro i cechi del Sigma Olomouc, tutt'altro che irresistibile ma che complici le difficoltà iniziali dovrà essere presa con le molle. Vincere significherebbe anche iniziare al meglio un percorso europeo che in questa stagione appare meno scontato delle altre. Perché se vero che la Fiorentina resta una delle favorite per vincere il trofeo le avversarie a partire da questa prima fase sono più complicate degli anni passati.
L'obiettivo per questa Conference è chiaro, vincerla nell'anno del centenario. Visti i chiari di luna in campionato e una rincorsa all'Europa in Serie A che appare comunque condizionata dal rendimento delle prime cinque partite, la Conference rimane il grande traguardo stagionale. Lo riporta La Repubblica
