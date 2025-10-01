Il Sigma Olomouc condizionerà anche la Roma? CorSport: “Ranieri sa una cosa”

La Fiorentina si trova davanti a un doppio crocevia fondamentale: prima la sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, poi il delicato scontro diretto con la Roma al Franchi. Due partite racchiuse in tre giorni che, unite alla seconda sosta di campionato, segneranno già un primo bilancio stagionale. Pioli conosce bene il peso di questo snodo: i soli tre punti raccolti nelle prime cinque giornate hanno reso l’avvio deludente e rischiano di compromettere la corsa in Serie A, specie considerando il distacco di nove lunghezze proprio dai giallorossi di Gasperini.

La gara contro il Sigma assume così un valore che va ben oltre i tre punti europei: vincere significherebbe non solo partire col piede giusto in un girone insidioso, ma anche evitare di complicarsi immediatamente la strada verso la qualificazione diretta agli ottavi. Il calendario non aiuta: dopo l’esordio casalingo, infatti, la Fiorentina dovrà affrontare due trasferte impegnative, in Austria contro il Rapid Vienna e in Germania contro il Mainz. Ecco perché non ci si può permettere passi falsi al debutto.

In più, il risultato di giovedì avrà un effetto diretto sull’approccio alla sfida con la Roma: una vittoria sul Sigma significherebbe ritrovare fiducia, autostima e serenità in vista del big match, mentre un altro inciampo rischierebbe di trascinare la squadra in un circolo vizioso di insicurezza e tensione. In questo momento, insomma, per la Fiorentina non c’è spazio per calcoli: servono subito segnali forti sul campo, a cominciare dall’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.