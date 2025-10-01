Martinelli ancora in panchina? Nazione: “Situazione delicata, Pioli riflette”

La questione portiere è diventata il simbolo delle incertezze che attraversano la Fiorentina di Pioli,attesa alla sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc. Da un lato c’è David De Gea, campione di esperienza e sicurezza,dall’altro Tommaso Martinelli, classe 2006 promosso come vice con la promessa di accumulare minuti nelle coppe per crescere gradualmente. In una situazione normale la scelta sarebbe stata chiara, ma il pessimo avvio in campionato e la vicinanza della sfida contro la Roma hanno complicato i piani.