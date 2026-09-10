Dopo otto mesi, la Fiorentina si prepara finalmente a tornare in trasferta con il sostegno del proprio pubblico. Domani sera al Penzo saranno numerosi i tifosi viola: i mille biglietti disponibili per il settore ospiti sono andati esauriti rapidamente, mentre altri sostenitori residenti nel Nord Italia hanno acquistato il tagliando in altri settori dello stadio.

Venezia-Fiorentina rappresenterà una tappa particolare anche perché sarà la prima trasferta aperta ai tifosi viola dopo il lungo divieto scattato lo scorso gennaio. Il provvedimento del Viminale era arrivato in seguito agli scontri avvenuti in autostrada tra gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma. La voglia di tornare a seguire la squadra lontano dal Franchi era dunque tanta e il sold out del settore ospiti, arrivato alla vigilia della gara, ne è la conferma. Per Paolo Vanoli sarà una sfida delicata, nella quale anche il calore dei sostenitori viola potrà avere un ruolo importante. Lo scrive La Nazione.