VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

"Questo è l'anno zero in cui si inizia a costruire il futuro". Paolo Vanoli ha indicato così la strada della sua Fiorentina. Alla vigilia della sfida con il Napoli, come racconta La Repubblica, il tecnico viola ha parlato soprattutto di un percorso da costruire, mettendo il presente al servizio di una visione più ampia.

Vanoli vede nella rosa talento e potenzialità, ma l'obiettivo è dare progressivamente un'identità precisa alla squadra. Una prospettiva che sembra coinvolgere particolarmente l'allenatore, affascinato dall'idea di poter plasmare la propria creatura e accompagnarla nella crescita.

Per questo, al di là dell'importanza della partita contro il Napoli, il tecnico guarda già oltre il singolo risultato. La sfida del Franchi rappresenta uno step ulteriore all'interno di un progetto che Vanoli vuole costruire giorno dopo giorno.