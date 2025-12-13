Il centrocampo della Fiorentina potrebbe subire qualche ritocco in vista del mercato di gennaio. Paolo Vanoli potrebbe apprezzare un innesto capace di dare forze fresche in mezzo al campo. Secondo il Corriere dello Sport, Roberto Goretti starebbe osservando 2 nomi che già piacevano a Daniele Pradè:
Cambia il centrocampo. CorSport: "Piacciono 2 profili seguiti in passato"
Un altro reparto su cui riflettere è il centrocampo. I viola contano di rinforzarlo, specialmente in caso di uscite (vedi Amir Richardson sul quale, da mesi, è in pressing il Siviglia). La Fiorentina continua a seguire Sandi Lovric, anche se non come prima scelta. Un altro profilo che resta nelle idee del ds Roberto Goretti è il classe 2002 Eric Martel, soprattutto perché in scadenza di contratto con il suo Colonia. Il giocatore tedesco era stato accostato alla società di Rocco Commisso già in estate, salvo sfumare nel corso dei mesi con l'arrivo, a fine mercato, di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia.
