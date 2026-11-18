"Ci sentiamo sempre. Giuseppe vuole sapere tutto, continuamente. Vuole sapere della Fiorentina, ma anche di quello che accade in città"
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Alessandro Ferrari ha parlato anche del rapporto con la famiglia Commisso. Ecco le sue parole alla Nazione:
Le ambizioni della famiglia Commisso, il nuovo stadio e… cos’altro servirà alla Fiorentina per diventare grande davvero?
«Di stare, rimanere ed essere tutti uniti. Noi, la gente, la città».
E i tifosi?
«Alla curva nessuno di noi può chiedere di più di quello che hanno sempre fatto e stanno facendo. Loro, i nostri tifosi, anche in questa stagione di fibrillazioni ci sono sempre. Stanno facendo ancora una volta qualcosa di pazzesco. La sequenza di sconfitte con cui è iniziata questa stagione è stata terribile, ma alla fine loro sono sempre stati lì. E soprattutto sono stati accanto alla loro squadra. A noi».
Ferrari, qual è il suo rapporto con la famiglia Commisso?
«Ci sentiamo sempre. Giuseppe vuole sapere tutto, continuamente. Vuole sapere della Fiorentina, ma anche di quello che accade in città. Sì, chiede di come stanno i dipendenti, ma si interessa tantissimo di Firenze. Chiede dello stadio ma anche di come procedono i lavori per la tramvia. Con Catherine lavoro da otto anni, e c’è sempre stato un confronto diretto, costruttivo, di stima immensa. Lei c’era anche prima, ovvero quando era Rocco a guidare la società. Lei c’era quando si parlava di prendere un allenatore o l’altro, fare un acquisto importante. La famiglia Commisso ha Firenze nel cuore e hanno comprato casa qui».
Se domani dovesse fare una telefonata a sorpresa per comunicare una bella cosa a Catherine e Giuseppe, che cosa vorrebbe potergli dire?
«Eh… mica è facile».
Ci provi.
«Ok, vorrei chiamare per dire loro che il nuovo Franchi sarà davvero pronto nel 2029. O anche per annunciare che ho visto il primo tram in sosta alla fermata Rocco B. Commisso davanti al Viola Park. Poi, guardando al pallone, vorrei chiamare il presidente per dirgli che domani ci giochiamo una finale in Europa o che quattro nostri ragazzini della Primavera sono titolari in prima squadra o che le ragazze si sono qualificate per la Champions. Vorrei poter dire tutto questo al presidente e a sua mamma. Magari anche altre cose belle che però non è facile da mettere a fuoco».
E se potesse anche dire una cosa a Rocco Commisso?
«Gli direi che mi manca tanto».
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