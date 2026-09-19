Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, si sofferma sul ritorno di Paolo Vanoli alla Fiorentina e sulle differenze rispetto alla prima esperienza in viola. Una nuova missione per il tecnico, chiamato a dare identità a una squadra giovane e ricca di talento. E il Napoli rappresenta il primo vero test di alto livello.

Il Vanoli 1 aveva un obiettivo solo: salvare la pelle. Quindi c'era poco da discutere di filosofia: bisognava solo fare punti. Il come poteva aspettare. E così è stato. Sicuramente Vanoli ha centrato l'obiettivo. E lo ha fatto con passione, sacrificio e un filo di sofferenza.