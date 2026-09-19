Benedetto Ferrara racconta il ritorno di Vanoli: una nuova missione e una Fiorentina diversa, attesa dal primo vero test contro il Napoli.
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Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, si sofferma sul ritorno di Paolo Vanoli alla Fiorentina e sulle differenze rispetto alla prima esperienza in viola. Una nuova missione per il tecnico, chiamato a dare identità a una squadra giovane e ricca di talento. E il Napoli rappresenta il primo vero test di alto livello.
Il Vanoli 1 aveva un obiettivo solo: salvare la pelle. Quindi c'era poco da discutere di filosofia: bisognava solo fare punti. Il come poteva aspettare. E così è stato. Sicuramente Vanoli ha centrato l'obiettivo. E lo ha fatto con passione, sacrificio e un filo di sofferenza.Ora però sembra davvero un'altra storia. Lui lo aveva detto quando sulla panchina c'era Grosso. Allenare questa Fiorentina per lui era davvero un sogno. E il sogno si è avverato. La strada è appena iniziata e saranno i risultati a darci risposte. Quindi domani sarà un giorno importante, perché lo strano Napoli di Allegri è un test di alto livello. A volte capita che il sequel sia meglio del primo episodio della saga. Evento raro. Ma perché non crederci? Il regista è lo stesso ma gli attori sono decisamente migliori, no?
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