Le parole di Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione

Redazione VN
Carlo Conti

VIDEO - Conti: "Champions? Mettiamoci una Coppa Italia. Antognoni, ripensaci"

Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha commentato l'arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina e il caso Antognoni:

È arrivato come una popstar. E i fiorentini sono tornati all'aeroporto per applaudirlo, chiedere un selfie, cantare il suo nome. Lui è una giovane stella chiamata a illuminare una Fiorentina rinata per scatenare la fantasia e l'immaginazione. La dinamica di questo mercato ha portato a Firenze tante facce nuove: Atta ci piace e non poco, Oulai ha un potenziale pazzesco.

Antognoni

Se l'unico 10 ha deciso per un "no" va rispettato. Le ragioni di tanto risentimento sono note solo a grandi linee ma entrare nel cuore della questione per giudicare sarebbe ingiusto e superficiale.
benedetto ferrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti