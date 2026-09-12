Il giornalista si sofferma anche su Franco Mastantuono, autore di una tripletta a Venezia
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"Franchino, piedi da top class. Ora chiediamo scusa a Vanoli": è il titolo del commento di Benedetto Ferrara su La Nazione dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, per 4-2 contro il Venezia. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Franchino ha piedi da top class, ma anche garra. Ci sente, si propone, ci prova e alla fine guida la Fiorentina alla prima vittoria della stagione con una tripletta che vale un bel sospiro di sollievo. Il Vanoli 2 parte bene e parla la lingua ispanica di terra argentina. Perché l'altro gol lo firma Pellegrino, partito in panchina me entrato con lo spirito di chi vuole fare la sua parte. E' un'altra Fiorentina, al netto di un Venezia che è quello che è. Sicuramente il ritorno del tecnico scaricato tre mesi fa ha dato una bella botta di energia anche a Fagioli, uno che sparisce e riappare a intermittenza. A Venezia, però, lui torna al centro del gioco dando il meglio di sé. Possiamo dire che il campionato della Fiorentina è cominciato a Venezia e che, alla fine, chiedere scusa a Vanoli e riassumerlo è la scelta più giusta. E poi, quando hai Franchino, come fai a non fare calcio? Ora, però, servono coerenza e conferme.
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