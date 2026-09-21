Benedetto Ferrara, dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli, ha commentato così il momento della squadra di Paolo Vanoli:

Gioco e coraggio. Se ogni pareggio fa storia a sé, quello con il Napoli porta davanti il segno più, perché la Fiorentina del Vanoli 2 se la gioca fino in fondo e lo fa lasciando buone sensazioni. Il Napoli ha un allenatore furbo e molta esperienza, ma la Fiorentina suona il rock perché questa è la sua natura e nasconderla sarebbe un peccato. Non si possono pretendere maturità, cinismo e tutte quelle doti che si portano dietro certi top team pieni di giocatori navigati. Però, che gioia rivedere il calcio al Franchi e un allenatore rigenerato, capace di trasmettere ai suoi passione e coraggio. Quest’anno, inoltre, c’è una rosa degna di questo nome: guardi la panchina e trovi tante soluzioni per adattare la squadra al momento. Togli Viery, inserisci Valdepeñas, alzi la squadra e rimetti le cose a posto. Stavolta, poi, sono stati i due portieri a fare la differenza. Brava Fiorentina: prima della sosta serviva una grande prestazione. Obiettivo centrato.