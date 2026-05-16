Sei mesi deludenti alla Fiorentina, poi la rinascita allo Schalke 04, Edin Dzeko non sembra volersi fermare e nonostante i suoi 40 anni è ancora intenzionato a dire la sua nel panorama del calcio europeo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti bosniaco ha raccontato cosa è successo a Firenze, ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Dzeko: “Firenze che caos, non mi trovavo bene. Nessuno ha rispettato le aspettative”
Gazzetta dello Sport
Dzeko: “Firenze che caos, non mi trovavo bene. Nessuno ha rispettato le aspettative”
Dzeko su Firenze e la Fiorentina: "Capita di non trovarsi bene in un posto. Le aspettative erano alte e nessuno è riuscito a rispettarle"
Immalinconito alla Fiorentina?—
In effetti giocavo poco, la situazione nella squadra era caotica, stavo pensando di chiudere. Ma dentro di me una vocina mi diceva che non avrei potuto lasciare il calcio da uomo triste. E ho cambiato: avevo bisogno di una squadra che mi facesse giocare con continuità perché il grande obiettivo era partecipare all'ultimo Mondiale
Cosa è successo?—
Capita di non trovarsi bene in un posto. Le aspettative erano alte e nessuno è riuscito a rispettarle
Il male del calcio italiano?—
Non sta a me dirlo. Ma qualcosa di sicuro non funziona, visti i risultati. Una squadra come l'Italia non può avere paura della Bosnia o appunto del Galles
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