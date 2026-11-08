Nick Woltemade è il principale dubbio di Luciano Spalletti per la trasferta al Franchi. Il tedesco è partito titolare contro Napoli e AZ Alkmaar, giocando in Olanda nonostante i sintomi influenzali. Il suo lavoro di raccordo ha dato equilibrio all’attacco e aperto spazi a Kolo Muani e Alajbegovic, formando il tridente che fin qui ha convinto di più il tecnico. Spalletti deciderà dopo un confronto con il giocatore, anche alla luce delle assenze. Cambiaso si è fermato per un affaticamento muscolare, mentre Çelik partirà per Firenze con una sola seduta in gruppo. Durante la sosta Woltemade resterà alla Continassa con Douglas Luiz, Bremer, Conceição e Nico González.

Se il tedesco partirà dalla panchina, Edon Zhegrova è in vantaggio su Jérémie Boga per una maglia da titolare. Spalletti conta sugli strappi dell’ex Lilla per scardinare il blocco basso della Fiorentina. Il kosovaro ha già prodotto due gol e due assist in 222 minuti di campionato, contribuendo a una rete ogni 55 minuti circa. Il suo impiego potrebbe lasciare la Juventus più esposta sulla destra in fase difensiva.

A centrocampo dovrebbero rivedersi McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, chiamati a garantire equilibrio e a innescare le ripartenze di Kolo Muani e Alajbegovic. In difesa Spalletti è orientato a confermare la linea a quattro schierata contro il Napoli, con Kalulu, Bremer, Lucumí e Cabal davanti a Vicario.