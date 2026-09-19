Dodò non è fuori dai piani di Paolo Vanoli. Il terzino brasiliano è scivolato nelle gerarchie nelle ultime uscite, ma il tecnico viola, alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha voluto chiarire la sua posizione. Come riportato da La Repubblica, Vanoli considera il giocatore ancora pienamente coinvolto nel percorso della squadra.

"Nella mia carriera non ho mai fatto fuori nessuno", ha spiegato l'allenatore, sottolineando come Dodò sia «dentro il processo». Vanoli ha inoltre evidenziato il comportamento del brasiliano in allenamento, definendolo molto positivo.

La porta, dunque, resta aperta: chi lavora bene durante la settimana continua a essere un'opzione. Anche per Dodò, come per tutti gli altri giocatori, spetterà però al campo convincere Vanoli a concedergli nuovamente spazio.