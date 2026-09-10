Sembrava destinato a lasciare Firenze, adesso Dodo è pronto a riprendersi una maglia da titolare. È questo il paradosso raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il ritorno di Paolo Vanoli abbia completamente cambiato le prospettive del terzino brasiliano.

Dodò era considerato il primo della lista dei partenti durante l'estate, tanto che la Fiorentina aveva già provveduto a rinforzare il ruolo con gli arrivi di Jimenez e Joao Mario. Ora, però, con il ritorno dell'allenatore che lo scorso anno lo aveva reso un punto fermo, il brasiliano è tornato improvvisamente in cima alle gerarchie.

Vanoli conosce bene Dodò e sembra intenzionato a ripartire dalle certezze della passata stagione. Un elemento che può favorire il terzino, che proprio con l'allenatore aveva trovato grande continuità: lo scorso campionato aveva giocato sempre dal primo minuto, saltando appena due partite, una per squalifica e una per un problema fisico.

La nuova occasione potrebbe arrivare già a Venezia. Dodò si candida infatti a partire titolare nella prima partita della nuova gestione Vanoli, con l'obiettivo di trasformare in campo il rilancio arrivato dopo un'estate vissuta con la valigia in mano.

Anche il rapporto con i tifosi, inevitabilmente, dovrà essere ricostruito. Le prestazioni sottotono dell'ultimo periodo, unite alla mancata firma sul rinnovo, avevano fatto calare il gradimento nei suoi confronti. Adesso Dodò ha l'opportunità di riconquistare anche Firenze.