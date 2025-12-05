Da sogno di mercato a incubo in campo: Berardi sarà assente con la Fiorentina

Da ex obiettivo a vero e proprio incubo. Domenico Berardi ha rappresentato tutto questo per la Fiorentina, che negli anni lo ha seguito e corteggiato per portarlo in viola, ma allo stesso tempo si è vista segnare moltissime reti dal classe 1994. Domani, però, non sarà della partita, visto l'infortunio rimediato nella gara contro il Como di qualche settimana fa. Per lui una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra.