Da ex obiettivo a vero e proprio incubo. Domenico Berardi ha rappresentato tutto questo per la Fiorentina, che negli anni lo ha seguito e corteggiato per portarlo in viola, ma allo stesso tempo si è vista segnare moltissime reti dal classe 1994. Domani, però, non sarà della partita, visto l'infortunio rimediato nella gara contro il Como di qualche settimana fa. Per lui una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra.
Da sogno di mercato a incubo in campo: Berardi sarà assente con la Fiorentina
La storia di Domenico Berardi e della Fiorentina si incrocia in più parti. Dal sogno di mercato alle reti fatte ai viola
Un problema in meno per Vanoli, visto che Berardi ha nella Fiorentina una delle sue tre vittime preferite in termini di gol. Contro i viola ha segnato 10 gol in 18 partite e fornito 6 assist ai compagni. Insomma, con la Fiorentina si è esaltato spesso. Sul piano del mercato, invece, è famoso il tentativo nel gennaio del 2021 della coppia Barone-Pradé: 15 milioni offerti al Sassuolo, velocemente rispediti al mittente. I dirigenti con circa quella cifra, andarono a prendere poi Jonathan Ikoné dal Lille. Lo riporta La Nazione
